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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
18:25  28 декабря 2017 2

В Тюменской области ищут счастливчика, выигравшего круглую сумму

Женщина у киоска. Курган, покупка лотерейных билетов
Победителя объявили 24 декабря на одном из федеральных каналовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Семьсот тысяч рублей ждут счастливчика из Тюменской области на почте. Кругленькую сумму жительница или житель Голышмановского района выиграли в «Жилищную лотерею».

По информации пресс-службы «Почты России», победитель может обратиться за выигрышем по телефону +7 (499) 270-27-27. С января по ноябрь в отделениях ведомства россияне, благодаря счастливым билетам, получили более 1,5 миллиарда рублей.

Начальник почтового отделения в Голышманово пояснил «URA.RU», что пока за призом в районные отделения никто не обращался.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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