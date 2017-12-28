В Тюменской области ищут счастливчика, выигравшего круглую сумму

Победителя объявили 24 декабря на одном из федеральных каналов
Семьсот тысяч рублей ждут счастливчика из Тюменской области на почте. Кругленькую сумму жительница или житель Голышмановского района выиграли в «Жилищную лотерею».
По информации пресс-службы «Почты России», победитель может обратиться за выигрышем по телефону +7 (499) 270-27-27. С января по ноябрь в отделениях ведомства россияне, благодаря счастливым билетам, получили более 1,5 миллиарда рублей.
Начальник почтового отделения в Голышманово пояснил «URA.RU», что пока за призом в районные отделения никто не обращался.