16:23 29 декабря 2017 3

Певице удается держать себя в форме при помощи правильного питания и долгих прогулок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певица и уроженка Кургана Юлия Савичева рассказала, как вернуть себе стройность после новогодних праздников. На своей страничке в Instagram артистка раскрыла рацион питания в период после родов.

Савичева уточнила, что особых секретов сохранения точеной фигуры нет: главное, есть поменьше и максимально сбалансированно. Прежде всего, пишет Савичева, нужно отказаться от мучного и сладкого. «Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь!» — признается певица.

Основу питания артистки составляют курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел. На гарнир Юлия Савичева предпочитает гречку, рис, булгур и геркулес. Овощи она позволяет себе есть практически без каких-либо ограничений, исключение составляют лишь картофель и свекла. Из фруктов певица не рекомендует употреблять в пищу бананы, хурму и виноград. Орехи и сухофрукты — не чаще раза в неделю. «Из молочных продуктов позволяю себе все — тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%», — добавляет певица.

По мнению Юлии Савичевой, для того, чтобы держать себя в форме, самое главное: пить как можно больше воды и заниматься спортом, можно просто побольше гулять пешком. В августе этого года Юлия Савичева родила своего первенца — дочку Анечку. Как рассказала певица позже, до этого она уже была беременна, но потеряла ребенка.