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04 января 2018
03 января 2018
02:38  04 января 2018 0

В Сети опубликована первая запись с места трагедии в ХМАО, где погибли 10 человек. ВИДЕО

На трассе Ханты-Мансийск — Нягань, где произошло жуткое ДТП, открыто реверсивное движениеФото: соцсети

Первое видео с места ДТП на 159-м км трассы Ханты-Мансийск — Нягань, где в результате столкновении «Рено Дастер» и «Мазда 6» погибли 10 человек, в том числе четверо детей, опубликовано в Сети. Запись появилась в группе «Вести-Югория»|Новости ХМАО во «ВКонтакте».

На видео, сделанном на камеру мобильного телефона, видно, как на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В группе «Вести-Югория» также отмечается, что на трассе открыто реверсивное движение.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже полиция ХМАО передала дело под юрисдикцию Следственного комитета.

Валерия Романова
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