23:10 03 января 2018 0

Очевидцы утверждают, что «Мазда» после столкновения с «Дастером» загорелась Фото: соцсети

Полиция ХМАО передала уголовное дело по факту гибели 10 человек (четверо из них — дети) в автокатастрофе в Октябрьском районе под юрисдикцию Следственного комитета. Об этом в среду, 3 января, сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Югре Алина Никифорова. Собеседница отметила, что во главе следственной группы на место трагедии выехал руководитель регионального управления Анвар Ахмедзянов.

Ранее произошедшее прокомментировал глава комитета Александр Бастрыкин. Председатель СКР заявил, что в случае необходимости дело, возбужденное следственным отделом УМВД по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), будет передано в юрисдикцию комитета. Параллельно разбирательство проводит прокуратура округа.

ДТП произошло 3 января на трассе Нягань-Ханты-Мансийск в районе поселка Талинка. Столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля — «Рено Дастер» и «Мазда 6». В каждой из машин находились по пять человек, в том числе дети. Самому младшему из погибших не было даже года. Опубликован полный список имен жертв и даты их рождения. По неофициальным данным, в одной из машин находились жители Югры, в другой — Ямала.