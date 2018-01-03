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04 января 2018
03 января 2018
23:10  03 января 2018 0

На место трагедии в ХМАО выехал главный следователь региона. Аварией занимаются на новом уровне

Очевидцы утверждают, что «Мазда» после столкновения с «Дастером» загореласьФото: соцсети

Полиция ХМАО передала уголовное дело по факту гибели 10 человек (четверо из них — дети) в автокатастрофе в Октябрьском районе под юрисдикцию Следственного комитета. Об этом в среду, 3 января, сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Югре Алина Никифорова. Собеседница отметила, что во главе следственной группы на место трагедии выехал руководитель регионального управления Анвар Ахмедзянов.

Ранее произошедшее прокомментировал глава комитета Александр Бастрыкин. Председатель СКР заявил, что в случае необходимости дело, возбужденное следственным отделом УМВД по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), будет передано в юрисдикцию комитета. Параллельно разбирательство проводит прокуратура округа.

ДТП произошло 3 января на трассе Нягань-Ханты-Мансийск в районе поселка Талинка. Столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля — «Рено Дастер» и «Мазда 6». В каждой из машин находились по пять человек, в том числе дети. Самому младшему из погибших не было даже года. Опубликован полный список имен жертв и даты их рождения. По неофициальным данным, в одной из машин находились жители Югры, в другой — Ямала.

Эльдар Булатов
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