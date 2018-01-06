Евросоюз потребовал от России 1,4 млрд евро за запрет на ввоз свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила в арбитражный суд требования ЕС к российской стороне.
Арбитражный процесс решит, справедлив ли иск, передает «Экономика сегодня». В случае положительного решения, суд определит возможность применения такой меры к России. Сумму ущерба почти в 1,4 млрд евро определили, исходя из всего объема экспорта европейской свинины в РФ в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.
ВТО в 2016 году постановила, что Россия ввела «неправомерный» запрет на импорт свинины из ЕС, отмечает американское издание Politico. Эти меры стали «тяжелым ударом» для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов, при этом санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла, говорится в статье.
Отметим, российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза в начале 2014 года. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чума свиней в Литве и Польше. Позже запрет был снят, однако свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза, подчеркнули в Минэкономразвития зимой 2017 года.