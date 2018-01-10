15:54 10 января 2018 0

Горожане готовы накормить, одеть и обогреть совершенно незнакомых им людей Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Пожар на улице Олимпийской в Тюмени, из-за которого лишились дома 160 человек, за короткое время сплотил горожан. С момента трагедии прошло менее двух суток, однако неравнодушные граждане уже успели собрать большое количество вещей и стать кураторами целых семей. Некоторые готовы впустить незнакомых им людей в собственные квартиры на время поисков комфортного жилья.

Как рассказал «URA.RU» один из координаторов группы помощи погорельцам Юрий Каховский, одежды набралось уже на целую фуру. Предложения помочь поступают даже от иногородних людей. Помимо частных лиц, благотворителями выступают организации. Служба такси «Дрим» продолжает бесплатно развозить вещи и продукты в пункты приема, а одно из городских заведений общепита вчера вечером обеспечило всех пострадавших в гостинице «Колос» горячим питанием.

Пока что название компании активист не раскрывает — все благодарности объявят в группе «ВКонтакте» «Олимпийская пожар Тюмень» после того, как ситуация стабилизируется. В стороне не остались и столовые при тюменских церквях, волонтеры ведут переговоры по организации от них доставки еды погорельцам.

«После вчерашнего собрания жильцов в 27 школе мы начали активно сотрудничать с администрацией и центром соцзащиты „Семья“. Они сами выходят на связь, предоставляют нам контакты людей», — пояснил Юрий Каховский.

Администрация Тюмени не обманула ожиданий волонтеров и активно включилась в работу Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Недопонимание возникло только с городской общественной организацией помощи детям «Наше счастье — 7Я», которую заподозрили в мошенничестве. «Один из их организаторов распространяет номер своей личной карточки для перевода финансовой помощи, хотя создан официальный благотворительный счет. Куда деньги пойдут потом — никому не известно. Пока не можем с ними встретиться и договориться», — сообщил Каховский.

Председатель общественного совета при департаменте соцразвития Тюменской области Екатерина Фролова заверила «URA.RU», что эта организация существует не первый год и действительно занимается сбором помощи для погорельцев с Олимпийской, 4. Эту информацию подтверждает и сайт Федеральной налоговой службы. В выписке из ЕГРЮЛ указано, что общественная организация «Наше счастье — 7Я» зарегистрирована на территории Тюмени 24 декабря 2015 года.

Погорельцам помогают несколько социальных фондов и сотни простых тюменцев Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«Ничего криминального в этой ситуации нет. Если они и собирают деньги, то перечисляют их на благотворительный счет центра „Семья“. Они не мошенники, просто возникло недопонимание между людьми», — подчеркнула она. Фролова сообщила, что этот вопрос уже решен и взаимодействие между региональным социально-реабилитационным центром «Семья» и организацией «Наше счастье — 7Я» налажено. Волонтеры передали погорельцам предметы гигиены и теплые вещи.

Еще одна тюменка, Наталья Пенкина, на личном авто собирает материальную помощь по микрорайонам города и развозит все по адресам, где сейчас живут потерпевшие. По ее словам, одежды набралось уже достаточно. Сейчас предметы первой необходимости для людей — продукты, канцелярия для школьников, полотенца, постельное белье и предметы гигиены. Еще очень нужна помощь риелторов. Жителям сгоревшего дома надо найти квартиры, арендная плата за которые умещалась бы в рамки субсидий от муниципалитета. Это 13 тысяч 200 рублей за однокомнатную квартиру, около 15 тысяч за двухкомнатную и 16 тысяч 500 рублей за трешку. Некоторые уже приглашают пострадавших поселиться у них дома на время поисков квартиры. Тюменка отметила, что в курсе как минимум трех таких предложений.

«Когда случился пожар — мы смотрели все в прямом эфире. Живем в соседних дворах уже 20 лет, многих пострадавших я знаю, поэтому проще было их найти.

Когда все устаканится, будем продолжать помогать людям, вытаскивать их эмоционально, помогать в расселении. Их нельзя бросить», — рассказала Наталья Пенкина.

Канцелярия и средства гигиены у пострадавших пока что в дефиците Фото из группы «Олимпийская пожар Тюмень» в соцсети

Она — учительница английского в декрете, которая не так давно получила диплом по психологическому консультированию, мама троих детей, один из которых с особенностями развития. Женщина призналась, что такой масштабный опыт волонтерской работы у нее случился впервые.

Юрий Каховский также не принадлежит ни к каким партиям и организациям. «Сначала мы с Денисом [второй координатор группы помощи — прим. редакции] общались в комментариях, потом решили создать группу, где будет появляться вся информация о погорельцах и их нуждах. Все, что делается, — это инициатива жителей Тюмени, мы просто администраторы, с которыми активно выходят на связь неравнодушные», — пояснил Каховский.

Реквизиты официального благотворительного счета, специально открытого региональным социально-реабилитационным центром «Семья» для помощи погорельцам:

Наименование получателя: АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»

ИНН 7203365345

КПП 720301001

ОКТМО 71701000

Расчетный счет 40603810467104000028

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651

Корр.счет 30101810800000000651

КБК 01650320000000000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в пожарах 2018 г. в г. Тюмени.