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16 января 2018
12:26  16 января 2018 0

В Прикамье ищут руководителя для обезглавленного фонда капремонта. Кандидатов проэкзаменуют в Москве

Круглый стол ЖКХ, капремонт Курган, штукатурка обвалилась, жкх, капремонт
У нового главы фонда будет много работыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стартовал второй этап конкурса по выбору руководителя фонда капремонта Пермского края. Его выберут из четырех кандидатов — пятый отсеялся в процессе отбора.

Претендентами на пост гендиректора фонда капремонта стали нынешний глава фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачев. Михаил Альметов, последним место работы которого был «Уралкалий», не представил документы об опыте работы, поэтому комиссия сочла, что он не соответствует установленным требованиям.

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Оставшимся кандидатам предстоит пройти тестирование на знание законодательной базы сферы капитального ремонта, которое состоится в Москве, в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Затем — собеседование и доклад о своем видении работы фонда капремонта в регионе. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, будет признан победителем.

«Почему так мало заявок? Причина в том, что предмет работы очень сложный, — пояснил порталу 59.ru руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев.— Есть определенное количество накопленных проблем, и их нужно решать. Много вопросов, связанных с работой фонда, на них надо отвечать. И не каждый согласится нести бремя такой ответственности».

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Напомним, фонд капитального ремонта начал работать с 2015 года. За это время в Пермском крае сменились несколько руководителей. Летом 2017 года, как сообщало «URA.RU», глава Прикамья Максим Решетников уволил последнего из них — Сергея Сесюнина. Губернатор объяснил это тем, что пермяки продолжают жить в разваливающихся домах и критикой деятельности фонда со стороны общественности.

Экс-гендиректор пермского фонда создал альтернативную организацию. Об этом Сесюнин объявил в соцсетях. Так называемый «Капремонт за семь шагов» был также раскритикован пользователями.

Последний глава фонда, Дмитрий Баранов, был назначен вместо Сесюнина летом 2017 года и до сих пор является исполняющим обязанности.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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