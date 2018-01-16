12:26 16 января 2018 0

У нового главы фонда будет много работы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стартовал второй этап конкурса по выбору руководителя фонда капремонта Пермского края. Его выберут из четырех кандидатов — пятый отсеялся в процессе отбора.

Претендентами на пост гендиректора фонда капремонта стали нынешний глава фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачев. Михаил Альметов, последним место работы которого был «Уралкалий», не представил документы об опыте работы, поэтому комиссия сочла, что он не соответствует установленным требованиям.

Оставшимся кандидатам предстоит пройти тестирование на знание законодательной базы сферы капитального ремонта, которое состоится в Москве, в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Затем — собеседование и доклад о своем видении работы фонда капремонта в регионе. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, будет признан победителем.

«Почему так мало заявок? Причина в том, что предмет работы очень сложный, — пояснил порталу 59.ru руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев.— Есть определенное количество накопленных проблем, и их нужно решать. Много вопросов, связанных с работой фонда, на них надо отвечать. И не каждый согласится нести бремя такой ответственности».

Напомним, фонд капитального ремонта начал работать с 2015 года. За это время в Пермском крае сменились несколько руководителей. Летом 2017 года, как сообщало «URA.RU», глава Прикамья Максим Решетников уволил последнего из них — Сергея Сесюнина. Губернатор объяснил это тем, что пермяки продолжают жить в разваливающихся домах и критикой деятельности фонда со стороны общественности.

Экс-гендиректор пермского фонда создал альтернативную организацию. Об этом Сесюнин объявил в соцсетях. Так называемый «Капремонт за семь шагов» был также раскритикован пользователями.

Последний глава фонда, Дмитрий Баранов, был назначен вместо Сесюнина летом 2017 года и до сих пор является исполняющим обязанности.