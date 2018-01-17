Тюменская область показала рекордный рост инновационной активности среди всех субъектов страны. За год регион поднялся сразу на 12 позиций в рейтинге, представленном на Гайдаровском форуме в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По итогам 2017 года Тюменская область заняла 14-ю строчку рейтинга инновационной активности регионов, войдя в группу «среднесильных инноваторов». Это лучший показатель роста, отметила руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Роза Семенова.
Рейтинг был разработан в 2012 году совместно с Минэкономразвития РФ. При оценке результатов учитываются сразу несколько показателей, среди которых научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий.
«Такие рейтинги позволяют оценить сильные стороны, на которые мы можем смело опираться в выстраивании экономической модели взаимодействия, — подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев. — С другой стороны, помогают выделить направления, которым нужно уделить особое внимание, увидеть ориентиры — над чем необходимо более плотно работать. Пока в рейтингах инновационной активности Тюменская область относится к числу „среднесильных“ регионов. Перед нами стоит задача войти в группу „сильных“. Мы продолжим работу по наращиванию инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала региона. В этом отношении рейтинг АИРР особенно ценен в части определения направлений развития инноваций в регионе, балансировки мер государственной поддержки».