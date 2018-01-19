01:22 19 января 2018 0

От автобуса остался лишь обгорелый остов Фото: скриншот видео с мета происшествия, Youtube

Все погибшие в результате страшного пожара на трассе Шымкент — Самара в Казахстане — граждане Узбекистана. Автобус следовал из Шымкента в Казань вне регулярного расписания, а у владельца не было лицензии на пассажирские перевозки.

В связи со случившимся в Казахстан вылетел спецборт МЧС Узбекистана с членами специальной правительственной комиссии, задачей которой станет расследование обстоятельств случившегося, установление личностей погибших, а также организация транспортировки тел на родину.

По уточненной информации оперативных служб Казахстана, автобус марки Kassbohrer Setra 1989 года выпуска следовал из Казахстана в Россию. При этом все находившиеся в салоне были гражданами Узбекистана. Автобус последний раз проходил техосмотр в 2015 году, сообщает ТАСС.

Напомним, пожар произошел в салоне пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана утром 18 января. По основной версии, случилось короткое замыкание, в результате чего машина оказалась охвачена пламенем. В заблокированом салоне сгорели 52 человека. Лишь пятерым удалось выбраться, в том числе — троим водителям.