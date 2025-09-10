Пламя накрыло склад в Подмосковье: фото и видео масштабного пожара

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе, расположенном в поселке Некрасовский. На место происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб, располагающиеся рядом конюшни эвакуированы. По словам очевидцев, пожар заметен даже из соседних Химок. Как выглядит место ЧП — в материале URA.RU.
Пожар распространился на территории всего складского здания. Оно практически полностью обрушилось. О пострадавших не сообщалось. Всего площадь возгорания достигала около 15 тысяч квадратных метров.
Спасателям удалось локализовать возгорание. Сейчас площадь пожара оценивается в 12 тысяч квадратных метров.
Территория склада граничит с территорией конного клуба «Максима Парк». Всех лошадей вывели из конюшен в безопасное место. Ситуация находится под контролем спасателей. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП.
