Пламя накрыло склад в Подмосковье: фото и видео масштабного пожара

В подмосковном поселке Некрасовском горит крупный склад
МЧС локализовали пожар на складе в Подмосковье
МЧС локализовали пожар на складе в Подмосковье
новость из сюжета
В Подмосковном поселке Некрасовский полыхает склад

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе, расположенном в поселке Некрасовский. На место происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб, располагающиеся рядом конюшни эвакуированы. По словам очевидцев, пожар заметен даже из соседних Химок. Как выглядит место ЧП — в материале URA.RU.

Пожар распространился на территории всего складского здания. Оно практически полностью обрушилось. О пострадавших не сообщалось. Всего площадь возгорания достигала около 15 тысяч квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать возгорание. Сейчас площадь пожара оценивается в 12 тысяч квадратных метров.

Территория склада граничит с территорией конного клуба «Максима Парк». Всех лошадей вывели из конюшен в безопасное место. Ситуация находится под контролем спасателей. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП.

