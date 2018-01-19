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Главные новости Тюменской области
10:02  19 января 2018 0

В Тюмени загорелась «Газель» со спящим водителем. ВИДЕО

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Пожарные успели спасти стоявшие рядом автомобилиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени водитель ночью едва успел спастись из вспыхнувшей «Газели». Автомобиль был припаркован рядом с домом №43 по Заречному проезду, водитель задремал в кабине. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, и запись была опубликована в соцсетях.

Как сообщается на популярном местном автомобильном форуме, инцидент произошел в два часа ночи 18 января. Загорелся автомобиль ГАЗ-330232. На кадрах видно, что около минуты водитель находится в горящей машине, потом открывает дверь кабины и выпрыгивает наружу, а после этого принимается забрасывать горящий автомобиль снегом.

Видео: wwwcar72ru, Youtube

Форумчане выдвинули свои версии случившегося: «Спал наверное, двигатель работал, чтобы тепло было. А утеплил, видимо, его одеялом старым. Вот и результат… Не помог огнетушитель на литр. Аптечка тем более бесполезна», — отметил один из пользователей.

Видео: Павел Мельников, Youtube

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что вызов произошел в 2:04 ночи, пожарные прибыли через 10 минут, а в 2:20 огонь был ликвидирован. «Газель» выгорела полностью, огнем повредило бампер и фары стоявшего рядом автомобиля Nissan. «Спасены рядом стоявшие автомобили на один миллион рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства. — На месте работали также полиция и служба газа. В тушении участвовали две единицы спецтехники и пять человек личного состава ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Предполагаемая причина — короткое замыкание. Пострадавших нет».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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