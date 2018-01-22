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15:16  22 января 2018 0

На Ямале начата доследственная проверка после смерти водителя утонувшего трактора

На место происшествия выехала следственно-оперативная группаФото группы «Яр-Сале здесь» во «ВКонтакте»

Следственный отдел по Ямальскому району следственного управления СК РФ по ЯНАО начал доследственную проверку по факту гибели водителя трактора «К-700». Напомним, 22 января во время устройства сезонной дороги трактор провалился под воду реки Обь.

Здесь случилось трагическое происшествие
Фото из группы «Яр-Сале здесь» во «ВКонтакте»

Колесный трактор «К-700» оказался под водой в районе села Салемал при устройстве сезонной автодороги «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале». Водитель погиб. На сайте следственного управления СК РФ по ЯНАО сообщается, что в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Там уже работает комиссия подрядной организации, представитель дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, вызваны специалисты экстренных служб.

Ранее, 16 января, в Надыме ушел под лед снегоуборочный трактор, готовивший место для крещенской купели. Под трактором треснул лед во время расчиcтки территории, спасатели успели вытащить машину до ее полного погружения, водитель не пострадал.

Ольга Дудорова
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