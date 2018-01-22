Следственный отдел по Ямальскому району следственного управления СК РФ по ЯНАО начал доследственную проверку по факту гибели водителя трактора «К-700». Напомним, 22 января во время устройства сезонной дороги трактор провалился под воду реки Обь.
Колесный трактор «К-700» оказался под водой в районе села Салемал при устройстве сезонной автодороги «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале». Водитель погиб. На сайте следственного управления СК РФ по ЯНАО сообщается, что в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Там уже работает комиссия подрядной организации, представитель дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, вызваны специалисты экстренных служб.
Ранее, 16 января, в Надыме ушел под лед снегоуборочный трактор, готовивший место для крещенской купели. Под трактором треснул лед во время расчиcтки территории, спасатели успели вытащить машину до ее полного погружения, водитель не пострадал.