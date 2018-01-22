В Тюмени врачи запустили сердце через 20 минут после остановки

Тюменская бригада скорой помощи спасла мужчину, который подавился куском рыбы. Пациент выжил благодаря мастерству медиков, которые прибыли на вызов всего за пять минут.
У 61-летнего мужчины остановилось сердце после того, как он подавился куском рыбы. Диспетчер скорой помощи приняла вызов в 9.51 утра, а ровно через пять минут бригада в составе врача Владимира Удалова и фельдшера Андрея Степаненко, была на месте.
«Первым делом врач удалил инородное тело из дыхательных путей, а фельдшер тем временем настроил автоматический аппарат для проведения непрямого массажа сердца и интубационный набор для проведения искусственной вентиляции легких — у мужчины отсутствовал пульс и дыхание», — сообщает портал admtyumen.ru.
Медики 20 минут боролись за жизнь человека и в итоге сердце начало снова биться. В больницу пациента привезли в состоянии комы, сейчас он находится в отделении реанимации и уже пришел в сознание.