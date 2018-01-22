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Главные новости Тюменской области
18:59  22 января 2018 5

В Тюмени врачи запустили сердце через 20 минут после остановки

Врач спас мужчину, который подавился куском рыбыФото: admtyumen.ru

Тюменская бригада скорой помощи спасла мужчину, который подавился куском рыбы. Пациент выжил благодаря мастерству медиков, которые прибыли на вызов всего за пять минут.

У 61-летнего мужчины остановилось сердце после того, как он подавился куском рыбы. Диспетчер скорой помощи приняла вызов в 9.51 утра, а ровно через пять минут бригада в составе врача Владимира Удалова и фельдшера Андрея Степаненко, была на месте.

«Первым делом врач удалил инородное тело из дыхательных путей, а фельдшер тем временем настроил автоматический аппарат для проведения непрямого массажа сердца и интубационный набор для проведения искусственной вентиляции легких — у мужчины отсутствовал пульс и дыхание», — сообщает портал admtyumen.ru.

Медики 20 минут боролись за жизнь человека и в итоге сердце начало снова биться. В больницу пациента привезли в состоянии комы, сейчас он находится в отделении реанимации и уже пришел в сознание.

Александр Лукманов
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