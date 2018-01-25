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Главные новости Тюменской области
17:17  25 января 2018 0

«Бабушка впервые за зиму валенки сняла». В квартиру тюменского ветерана вернули отопление

Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, квартира, тепло в доме, батарея отопления
Ветеран больше не замерзает в своей квартиреФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В квартире тюменского ветерана на улице Большевиков появилось отопление. Штатная работа тепловой сети восстановлена после обследования дома, который провели специалисты Урало-Сибирской теплоэнергетической компании и городской администрации.

В доме №10 на улице Большевиков восстановлены тепловые параметры. Как говорится в сообщении на сайте городских властей, приняты дополнительные меры, которые позволят в дальнейшем избежать повторения подобных ситуаций. На сайте отмечается, что горожанам в случае снижения параметров теплоснабжения в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Дочь ветерана труда, Наталья, подтвердила корреспонденту «URA.RU» — в квартире стало тепло. «Батареи вечером около восьми часов нагрелись, теперь температура нормальная. Бабушка у нас валенки сняла, в пижамке впервые ночевала, под одним одеялом не замерзла, — рассказала она. — Я впервые с осени халат надела, до этого в теплых брюках ходила дома. Мы вчера даже не верили, муж раз двадцать за вечер подбегал потрогать батарею».

Фотографии 87-летней тюменки — ветерана труда и ветерана тыла, у которой в квартире температура воздуха достигала лишь плюс пяти градусов, появились на этой неделе в соцсетях. Специалисты обследовали дом и выяснили, что в квартирах холодно из-за того, что в соседнем здании незаконно был установлен насос. Насос был отключен и опломбирован, нормальное теплоснабжение в доме на улице Большевиков восстановлено.

Марина Шарапова
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