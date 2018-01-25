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25 января 2018
16:53  25 января 2018 0

Летучая покидает шоу на «Первом» из-за серьезных проблем со здоровьем

Врачи запретили ведущей летать на самолетахФото: Instagram, Елена Летучая

Телеведущая Елена Летучая не сможет работать в телепрограмме «Летучий отряд» на «Первом канале» из-за диагноза «нестабильная стенокардия». Врачи запретили ей летать на самолетах, чтобы не подвергать свое здоровье дополнительной опасности.

О выявленном заболевании Летучая сообщила своим подписчикам в Instagram. «Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе — считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия», — написала популярная телеведущая, отметив, что летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, ей запрещено.

Летучая также отметила, что между профессией и здоровьем выбирает второе. Она также призналась, что вместе с продюсерами «Первого канала» весь декабрь и начало января искала нового ведущего и корреспондентов для «Летучего отряда». «Но увы, не так-то это и просто „в горящую избу входить и коня на ходу останавливать“. А ведь именно за это вы меня больше всего и любите. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана „Первого канала“, но сейчас мне нужна Ваша Поддержка и Понимание! Люблю Вас», — обратилась ведущая к своим поклонникам.

В пресс-службе «Первого канала» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что телеведущая вынуждена покинуть программу «Летучий отряд». «Начиная с декабря мы пытались придумать, как сохранить программу и при этом не заставлять ее ведущую летать по несколько раз в неделю, поскольку это запрещено Лене врачами. Но вариант с разделением работы между корреспондентом на месте и ведущей в студии показался нам неубедительным. Поэтому мы все же приняли решение приостановить работу над „Летучим отрядом“ — будем надеяться, только временно. Елене Летучей желаем здоровья и вместе с ней обязательно придумаем тот формат, в котором ее талант и опыт найдут себе наилучшее применение», — сообщил представитель телеканала. Он также уточнил, что речи об уходе ведущей с «Первого канала» не идет.

Отметим, что из-за проблем со здоровьем ведущая провела новогодние каникулы в Сочи. Туда Летучая добиралась поездом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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