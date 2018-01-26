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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Курганской области
12:43  26 января 2018 5

В Зауралье из-за Путина перенесут юбилей области

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент 6 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собраниюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Празднование 75-летия Курганской области, намеченное на 6 февраля, перенесут из-за того, что в этот день Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Губернатор Алексей Кокорин и другие чиновники отправятся в Москву.

Сейчас рассматривается вариант с празднованием юбилея области 9 февраля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора. Однако окончательно вопрос пока не решен.

Отметим, празднование дня рождения Зауралья уже переносили из-за приезда спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2016 году торжество состоялось 15 февраля.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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