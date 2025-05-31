Стала известна новая «Мисс Мира». Фото

Модель из Таиланда стала новой «Мисс Мира»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс красоты подошел к концу
Конкурс красоты подошел к концу Фото:

Модель из Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Мира», который завершился 31 мая в индийском городе Хайдарабад. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия.

«В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри) из Таиланда была коронована как 72-я „Мисс Мира“ в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX», — говорится в сообщении организаторов конкурса. Оно опубликовано на официальном сайте конкурса «Мисс мира».

Согласно опубликованным данным, Сучата Чуангсри получила корону из рук прошлогодней победительницы, чешской модели Кристины Пышковой. В финальной церемонии приняли участие 108 конкурсанток со всего мира. Для Индии это уже третий раз, когда она становится страной-хозяйкой конкурса: до этого финал «Мисс Мира» проходил здесь в 1996 и 2024 годах.

Тайская модель Сучата Чуангсри, ставшая победительницей конкурса «Мисс Мира-2025»
Тайская модель Сучата Чуангсри, ставшая победительницей конкурса «Мисс Мира-2025»
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Модель из Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Мира», который завершился 31 мая в индийском городе Хайдарабад. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия. «В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри) из Таиланда была коронована как 72-я „Мисс Мира“ в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX», — говорится в сообщении организаторов конкурса. Оно опубликовано на официальном сайте конкурса «Мисс мира». Согласно опубликованным данным, Сучата Чуангсри получила корону из рук прошлогодней победительницы, чешской модели Кристины Пышковой. В финальной церемонии приняли участие 108 конкурсанток со всего мира. Для Индии это уже третий раз, когда она становится страной-хозяйкой конкурса: до этого финал «Мисс Мира» проходил здесь в 1996 и 2024 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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