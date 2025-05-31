Модель из Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Мира», который завершился 31 мая в индийском городе Хайдарабад. Информация об этом размещена на официальном сайте мероприятия.
«В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри) из Таиланда была коронована как 72-я „Мисс Мира“ в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX», — говорится в сообщении организаторов конкурса. Оно опубликовано на официальном сайте конкурса «Мисс мира».
Согласно опубликованным данным, Сучата Чуангсри получила корону из рук прошлогодней победительницы, чешской модели Кристины Пышковой. В финальной церемонии приняли участие 108 конкурсанток со всего мира. Для Индии это уже третий раз, когда она становится страной-хозяйкой конкурса: до этого финал «Мисс Мира» проходил здесь в 1996 и 2024 годах.
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