Министр ФРГ Фрай призвал внимательнее изучить замороженные активы России

Передача Украине замороженных в Европе российских активов может считаться справедливой мерой, однако этот вопрос требует тщательного рассмотрения. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Германии и министр по особым поручениям Торстен Фрай.
«Чувство справедливости подсказывает, что это необходимо, если российские деньги пойдут на оборону. С другой стороны, я уважаю контраргументы. В нынешней ситуации я считаю, что нам нужно гораздо внимательнее изучить вопрос российских государственных активов. Мы не должны позволить России играть с нами», — отметил Фрай в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Министр подчеркнул, что любые решения по передаче активов должны приниматься с учетом всех рисков и возможных последствий для международных отношений и правовых норм. Он добавил, что ситуация вокруг замороженных российских средств стала одной из сложнейших тем для обсуждения на уровне Евросоюза.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности конфискации замороженных в Европе российских активов из-за отсутствия соответствующих юридических рамок. Он отметил, что европейские страны уже используют доходы от замороженных российских средств для поддержки Украины в конфликте с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.