13:54 30 января 2018 14

Сотрудники ОБЭП частенько сами оказываются замешаны в скандалах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МВД РФ составило рейтинг регионов, в котором учитывались результаты работы отделов по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) за 2017 год. Четыре региона УРФО получили положительную оценку за работу, а три — «неуд».

В документе под названием «Статистическая оценка деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции (ЭБ и ПК)», фигурируют все 84 региональных полицейских главка. Работа полицейских выражается в оценочных показателях (ОП). Те, кто набрал ОП меньше 40.3, получили за работу «неуд».

Лучшим отделом, занявшим первое место, назван ОБЭП Ставропольского края. Последнее место с худшими показателями у отдела Чукотки. Отделы уральского округа занимают разные позиции. Так, лучшим среди ОБЭП УрФО стала Тюменская область, занявшая шестое место с оценочным показателем 76,4. На седьмом месте Ханты-Мансийский округ, получивший ОП 75.9. На пятнадцатом месте оказалась Челябинская область с ОП 61.5. Двадцать девятое место у Пермского края с 51.7 балла. Остальные регионы Большого Урала получили за работу неудовлетворительную оценку.

Отдел Ямало-Ненецкого автономного округа на пятьдесят третьем месте с ОП 37.7. Свердловская область оказалась аж на семьдесят втором месте с показателем 25.3. Еще хуже обстоят дела в Курганской области, она находится на восемьдесят первом месте и заработала лишь 17.6 балла.

«Оценивается объем оперативных материалов, качество их отработки для доказательной базы уголовных дел, их возбуждение и сопровождение до приговора, а также профилактика правонарушений. Вероятно, проверяющие из Москвы установили, что в этой цепочке произошел системный сбой», — сообщает «АиФ-Урал».

В частности, в Свердловской области прошел ряд громких задержаний сотрудников ОБЭП, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Начальник же ОБЭП города Заречного Иван Баланцов уже осужден на восемь лет за получение взятки. В Екатеринбурге из-за постоянных коррупционных скандалов и арестов сотрудников решено и вовсе расформировать отдел. «Уцелевшие» городские борцы с экономическими преступлениями вольются в отдел УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области.

«Если бы в УЭБ и ПК не было недостатков, это было бы смешно — они есть в любом работающем подразделении. Главное, что на них не закрывают глаза и делают все, чтобы недостатков было меньше», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.