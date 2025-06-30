30 июня 2025
29 июня 2025

В ХМАО за неделю зафиксированы десятки случаев заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наиболее часто вирусом заражались люди в возрасте от 30 до 49 лет
Наиболее часто вирусом заражались люди в возрасте от 30 до 49 лет Фото:

В ХМАО за прошедшую неделю выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболеваемость зафиксирована в Сургуте, Кондинском районе и Ханты-Мансийске. Об этом сообщило окружное управление Роспотребнадзора.

«За 26 неделю в Югре зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сургуте, Кондинском районе и Ханты-Мансийске», — уточнили на сайте ведомства. Все случаи протекали в виде ОРВИ, без осложнений.

Согласно данным эпидемиологического мониторинга, среди новых пациентов 20% — дети. Жители региона в возрасте от 18 до 29 лет составили 25% заболевших, в группе 30-49 лет — 30%, от 50 до 64 лет — 15%, старше 65 лет — 10%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за прошедшую неделю выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболеваемость зафиксирована в Сургуте, Кондинском районе и Ханты-Мансийске. Об этом сообщило окружное управление Роспотребнадзора. «За 26 неделю в Югре зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сургуте, Кондинском районе и Ханты-Мансийске», — уточнили на сайте ведомства. Все случаи протекали в виде ОРВИ, без осложнений. Согласно данным эпидемиологического мониторинга, среди новых пациентов 20% — дети. Жители региона в возрасте от 18 до 29 лет составили 25% заболевших, в группе 30-49 лет — 30%, от 50 до 64 лет — 15%, старше 65 лет — 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...