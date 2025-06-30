В ХМАО за неделю зафиксированы десятки случаев заражения коронавирусом

В ХМАО за прошедшую неделю выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболеваемость зафиксирована в Сургуте, Кондинском районе и Ханты-Мансийске. Об этом сообщило окружное управление Роспотребнадзора.
«За 26 неделю в Югре зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сургуте, Кондинском районе и Ханты-Мансийске», — уточнили на сайте ведомства. Все случаи протекали в виде ОРВИ, без осложнений.
Согласно данным эпидемиологического мониторинга, среди новых пациентов 20% — дети. Жители региона в возрасте от 18 до 29 лет составили 25% заболевших, в группе 30-49 лет — 30%, от 50 до 64 лет — 15%, старше 65 лет — 10%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!