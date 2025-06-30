30 июня 2025

Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Игорь Картавых нуждается в инсулине

© Служба новостей «URA.RU»
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В Баку задержан глава Sputnik, страдающий диабетом
В Баку задержан глава Sputnik, страдающий диабетом Фото:

Глава редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, задержанный азербайджанскими силовиками, страдает диабетом и нуждается в регулярных инъекциях инсулина. Российская сторона выразила обеспокоенность состоянием здоровья журналиста и потребовала разъяснений от Баку. Об этом сообщают СМИ. 

«У Игоря Картавых диабет. Ему нужен регулярный инсулин. Мы крайне обеспокоены тем, что сотрудники посольства России до сих пор не были допущены к задержанным. Мы пытаемся установить с ними связь», — рассказал РИА Новости источник в агентстве Sputnik. 

Задержание сотрудников Sputnik-Азербайджан произошло на фоне обвинений в их работе на российские спецслужбы, о чем ранее сообщали азербайджанские СМИ. В офисе агентства в Баку проводились следственные действия, а представители российского посольства пытались установить контакт с задержанными журналистами, среди которых есть граждане России. Связь с ними до сих пор не восстановлена.

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Глава редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, задержанный азербайджанскими силовиками, страдает диабетом и нуждается в регулярных инъекциях инсулина. Российская сторона выразила обеспокоенность состоянием здоровья журналиста и потребовала разъяснений от Баку. Об этом сообщают СМИ.  «У Игоря Картавых диабет. Ему нужен регулярный инсулин. Мы крайне обеспокоены тем, что сотрудники посольства России до сих пор не были допущены к задержанным. Мы пытаемся установить с ними связь», — рассказал РИА Новости источник в агентстве Sputnik.  Задержание сотрудников Sputnik-Азербайджан произошло на фоне обвинений в их работе на российские спецслужбы, о чем ранее сообщали азербайджанские СМИ. В офисе агентства в Баку проводились следственные действия, а представители российского посольства пытались установить контакт с задержанными журналистами, среди которых есть граждане России. Связь с ними до сих пор не восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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