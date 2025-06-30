Задержанный в Баку глава редакции Sputnik Игорь Картавых нуждается в инсулине

Глава редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, задержанный азербайджанскими силовиками, страдает диабетом и нуждается в регулярных инъекциях инсулина. Российская сторона выразила обеспокоенность состоянием здоровья журналиста и потребовала разъяснений от Баку. Об этом сообщают СМИ.
«У Игоря Картавых диабет. Ему нужен регулярный инсулин. Мы крайне обеспокоены тем, что сотрудники посольства России до сих пор не были допущены к задержанным. Мы пытаемся установить с ними связь», — рассказал РИА Новости источник в агентстве Sputnik.
Задержание сотрудников Sputnik-Азербайджан произошло на фоне обвинений в их работе на российские спецслужбы, о чем ранее сообщали азербайджанские СМИ. В офисе агентства в Баку проводились следственные действия, а представители российского посольства пытались установить контакт с задержанными журналистами, среди которых есть граждане России. Связь с ними до сих пор не восстановлена.
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