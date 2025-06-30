30 июня 2025

Во Франции объявлен красный уровень погодной опасности из-за экстремальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Францию накрыла аномальная жара
Францию накрыла аномальная жара Фото:

В Парижской агломерации и еще в 15 департаментах страны установлен высший, красный уровень погодной опасности в связи с ожидающейся аномальной жарой. Об этом предупредила Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс».

«Максимальный, красный уровень погодной угрозы начнет действовать со вторника в Париже и 15 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах „Метео-Франс“ ввела повышенный, оранжевый уровень», — сообщает РИА Новости со ссылкой на «Метео-Франс».

Во всех регионах страны, за исключением северных районов Атлантического побережья, ожидается повышение температуры воздуха выше 34 градусов. В отдельных областях, относящихся к зоне повышенного риска, столбики термометров поднимутся до отметок в 38–41 градус.

Власти Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции также выпустили предупреждения в связи с экстремальной жарой, ожидающейся в ближайшие дни. Согласно прогнозам, температура воздуха в этих странах может превысить 40 градусов. На значительной территории Великобритании объявлены экстренные санитарные предупреждения в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 34 градусов, пишет телеканал 360.

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В Парижской агломерации и еще в 15 департаментах страны установлен высший, красный уровень погодной опасности в связи с ожидающейся аномальной жарой. Об этом предупредила Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс». «Максимальный, красный уровень погодной угрозы начнет действовать со вторника в Париже и 15 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах „Метео-Франс“ ввела повышенный, оранжевый уровень», — сообщает РИА Новости со ссылкой на «Метео-Франс». Во всех регионах страны, за исключением северных районов Атлантического побережья, ожидается повышение температуры воздуха выше 34 градусов. В отдельных областях, относящихся к зоне повышенного риска, столбики термометров поднимутся до отметок в 38–41 градус. Власти Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции также выпустили предупреждения в связи с экстремальной жарой, ожидающейся в ближайшие дни. Согласно прогнозам, температура воздуха в этих странах может превысить 40 градусов. На значительной территории Великобритании объявлены экстренные санитарные предупреждения в связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 34 градусов, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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