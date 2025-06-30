30 июня 2025

Читатели Le Figaro пришли в ярость после заявления Генштаба Франции о РФ

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Французы сочли себя втянутыми в войну с Россией
Французы сочли себя втянутыми в войну с Россией Фото:

Заявление начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара о необходимости «сделать все, чтобы изменить ход украинского конфликта» вызвало волну негодования среди читателей Le Figaro. Многие восприняли его слова как признание участия Франции в войне против России. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается. В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно», — цитирует Le Figaro комментарии пользователей.

Часть читателей выразила стыд за свою страну, сравнив себя с гражданами России и США. Некоторые напомнили, что ранее французские власти уверяли общественность в скором истощении российских ресурсов, однако теперь, по мнению комментаторов, эти прогнозы выглядят несостоятельными.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и другие европейские политики уже критиковали президента Франции Эммануэля Макрона за активную поддержку Украины и возможное втягивание страны в конфликт с Россией. Предложения о направлении французских военных на Украину также вызывали опасения среди европейских стран из-за риска эскалации и расширения полномочий президента во Франции.

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Заявление начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара о необходимости «сделать все, чтобы изменить ход украинского конфликта» вызвало волну негодования среди читателей Le Figaro. Многие восприняли его слова как признание участия Франции в войне против России. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается. В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно», — цитирует Le Figaro комментарии пользователей. Часть читателей выразила стыд за свою страну, сравнив себя с гражданами России и США. Некоторые напомнили, что ранее французские власти уверяли общественность в скором истощении российских ресурсов, однако теперь, по мнению комментаторов, эти прогнозы выглядят несостоятельными. Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и другие европейские политики уже критиковали президента Франции Эммануэля Макрона за активную поддержку Украины и возможное втягивание страны в конфликт с Россией. Предложения о направлении французских военных на Украину также вызывали опасения среди европейских стран из-за риска эскалации и расширения полномочий президента во Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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