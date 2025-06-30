В Минстрое рассказали, что произойдет, если не повышать тарифы на ЖКХ

Полностью отказываться от повышения тарифов в сфере ЖКХ недопустимо, иначе это может привести к серьезным сбоям в энергоснабжении, как это произошло весной в ряде европейских стран. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.
«Не повышать тарифы тоже нельзя, иначе у нас будут такие же блэкауты, что случились этой весной в Испании и Португалии», — сказал он в интервью aif.ru. Однако он поддержал осторожную позицию властей в вопросе тарифной политики.
Степашин напомнил о призыве президента повышать тарифы аккуратно и постепенно, чтобы минимизировать влияние на инфляцию и не перегружать бюджеты граждан. По его словам, сегодня реальные доходы населения не поспевают за ростом цен.
Он также добавил, что несмотря на рост платежей, число граждан, обращающихся за субсидиями, не увеличивается, а, напротив, снижается. Это, по его мнению, требует дополнительного внимания со стороны властей.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года в Российской Федерации ожидается одно из наиболее значительных за последние годы плановых увеличений тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Размер индексации платы за коммунальные услуги будет варьироваться от 8,6% до 21,1% в зависимости от субъекта РФ. Эксперты подчеркивают, что данное повышение призвано компенсировать инфляционные издержки, а также обеспечить финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры страны.
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