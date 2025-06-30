Власти Украины выпустили мужчин за границу по письмам с подписью Александра III

Львовская областная военная администрация (ОВА) в 2022 году разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от несуществующей организации «Гуманитарная надежда нации» с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на данные Министерства юстиции Украины.
Как следует из сообщения Минюста, организация «Гуманитарная надежда нации» официально не зарегистрирована в стране. Письма поступали с неактивной электронной почты, а в качестве директора указывался Александр Николенко. В государственных реестрах Украины зарегистрированы сотни человек с такими фамилией и именем, что затрудняет идентификацию отправителя. «Такой организации нет, а почта, с которой приходили обращения, не функционирует», — говорится в ответе чиновников, передает ТАСС.
Отмечается, что осенью 2022 года от имени вымышленной структуры в ОВА поступило пять обращений с просьбой разрешить выезд за границу отдельным гражданам. Все они содержали подпись российского императора Александра III и логотип российского банка. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подписывал приказы о выезде. В результате восемь мужчин получили разрешения на пересечение границы, причем семеро из них не вернулись на территорию Украины.
Среди тех, кто покинул страну по поддельным документам, оказался 25-летний житель Днепра Артем Лущан. В ноябре 2022 года он вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком пересек польскую границу. За три дня до этого Лущан был внесен в государственную систему «Шлях» как водитель-волонтер. По информации журналистов, Шевчук вскоре вернулся в Украину, а Лущан остался за рубежом.
Ранее российские пограничные службы ужесточили контроль за въездом граждан Украины, отказывая во въезде тем, кто подозревается в поддержке киевских властей или имеет связи с украинскими силовыми структурами. Основанием для запрета могут стать даже лайки и подписки на проукраинские каналы в соцсетях, а также обнаруженные в телефонах переписки и контент, что расценивается как угроза безопасности России.
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