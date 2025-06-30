30 июня 2025

В пермские школы начали зачислять первоклассников

В первые классы школ Перми подано 13,5 тысяч заявлений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачисление первоклассников пройдет в течение трех рабочих дней
Зачисление первоклассников пройдет в течение трех рабочих дней Фото:

В школы Перми поступило 13,5 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В ведомстве отметили, что зачисление в первые классы по итогам первого этапа приемной кампании завершится в течение трех рабочих дней.

«В первые классы школ Перми подано 13,5 тысяч заявлений. Первый этап приема предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, а также для тех, кто обладает внеочередным, первоочередным и преимущественным правом поступления», — пояснили в администрации.

Отмечается, что второй этап подачи документов стартует 6 июля. Заявления смогут подать семьи, проживающие вне закрепленной территории. Прием будет идти до тех пор, пока есть свободные места, но не позднее 5 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что школы Прикамья в новом учебном году примут на тысячу меньше первоклассников по сравнению с 2024-ым. При этом за последние четыре года первоклассников в регионе стало меньше почти на 7 тысяч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школы Перми поступило 13,5 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В ведомстве отметили, что зачисление в первые классы по итогам первого этапа приемной кампании завершится в течение трех рабочих дней. «В первые классы школ Перми подано 13,5 тысяч заявлений. Первый этап приема предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, а также для тех, кто обладает внеочередным, первоочередным и преимущественным правом поступления», — пояснили в администрации. Отмечается, что второй этап подачи документов стартует 6 июля. Заявления смогут подать семьи, проживающие вне закрепленной территории. Прием будет идти до тех пор, пока есть свободные места, но не позднее 5 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что школы Прикамья в новом учебном году примут на тысячу меньше первоклассников по сравнению с 2024-ым. При этом за последние четыре года первоклассников в регионе стало меньше почти на 7 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...