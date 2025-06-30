В пермские школы начали зачислять первоклассников

В школы Перми поступило 13,5 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В ведомстве отметили, что зачисление в первые классы по итогам первого этапа приемной кампании завершится в течение трех рабочих дней.
«В первые классы школ Перми подано 13,5 тысяч заявлений. Первый этап приема предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, а также для тех, кто обладает внеочередным, первоочередным и преимущественным правом поступления», — пояснили в администрации.
Отмечается, что второй этап подачи документов стартует 6 июля. Заявления смогут подать семьи, проживающие вне закрепленной территории. Прием будет идти до тех пор, пока есть свободные места, но не позднее 5 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало, что школы Прикамья в новом учебном году примут на тысячу меньше первоклассников по сравнению с 2024-ым. При этом за последние четыре года первоклассников в регионе стало меньше почти на 7 тысяч.
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