Курганский подрядчик сорвал запуск инновационного трамвая в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге строителям в ускоренном режиме пришлось менять рельсовые подкладки на путях коммерческого трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Рабочие утверждают, что виноват в этом подрядчик из Кургана, который поставил крепежные элементы, которые разваливаются на глазах.
Как сообщает интернет-газета fontanka.ru, изначально рельсовые подкладки для «Чижика» должна была поставить немецкая компания Schvihag, но затем она перезаказала детали на Курганском метизном заводе. На видео, которое оказалось в распоряжении издания, изображена подкладка, установленная на одном из участков пути. Автор ролика разламывает ее голыми руками. Бракованную партию уже вернули подрядчику, подкладки в экстренном режиме меняют на новые.
Видео: fontanka.ru
На курганском метизном заводе «Сибмаш» «URA.RU» сообщили, что не производят детали для железных дорог. До предприятия «Курганметиз» на момент публикации материала корреспонденту агентства дозвониться не удалось.