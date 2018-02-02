{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
12:16  02 февраля 2018 1

Курганский подрядчик сорвал запуск инновационного трамвая в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Движение по Макаровскому мосту. Екатеринбург, макаровский мост, ночь, трамвайные пути, автомобили, ночное время, вечер
Из-за курганцев в Северной столице пришлось перекладывать трамвайную линиюФото: Анна Майорова © URA.RU

В Санкт-Петербурге строителям в ускоренном режиме пришлось менять рельсовые подкладки на путях коммерческого трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе. Рабочие утверждают, что виноват в этом подрядчик из Кургана, который поставил крепежные элементы, которые разваливаются на глазах.

Как сообщает интернет-газета fontanka.ru, изначально рельсовые подкладки для «Чижика» должна была поставить немецкая компания Schvihag, но затем она перезаказала детали на Курганском метизном заводе. На видео, которое оказалось в распоряжении издания, изображена подкладка, установленная на одном из участков пути. Автор ролика разламывает ее голыми руками. Бракованную партию уже вернули подрядчику, подкладки в экстренном режиме меняют на новые.

Видео: fontanka.ru

На курганском метизном заводе «Сибмаш» «URA.RU» сообщили, что не производят детали для железных дорог. До предприятия «Курганметиз» на момент публикации материала корреспонденту агентства дозвониться не удалось.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров