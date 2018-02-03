17:50 03 февраля 2018 0

Болид относится к группе потенциально опасных Фото: depositphotos.com © URA.RU

Метеорит, имеющий в диаметре 1100 метров, пролетит в опасной близости от Земли 5 февраля в 00.31 по московскому времени. Сейчас небесное тело несется к нашей планете со скоростью 140 тысяч километров в час.

«Метеорит AJ129 (276033) пролетит на расстоянии 4.2 млн километров. Он относится к категории потенциально опасных, но, тем не менее, вероятность его падения на Землю ничтожно мала», — сообщает официальный сайт NASA.

Метеорит AJ129 был открыт 15 января 2002 года специалистами NEAT на Гавайях — проекта лаборатории реактивного движения NASA по поиску околоземных объектов. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца болид совершает за 586 земных дней или 1.6 земных года.

Видео: NASA