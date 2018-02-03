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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:50  03 февраля 2018 0

Гигантский метеорит больше километра в диаметре несется к Земле. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
Болид относится к группе потенциально опасныхФото: depositphotos.com © URA.RU

Метеорит, имеющий в диаметре 1100 метров, пролетит в опасной близости от Земли 5 февраля в 00.31 по московскому времени. Сейчас небесное тело несется к нашей планете со скоростью 140 тысяч километров в час.

«Метеорит AJ129 (276033) пролетит на расстоянии 4.2 млн километров. Он относится к категории потенциально опасных, но, тем не менее, вероятность его падения на Землю ничтожно мала», — сообщает официальный сайт NASA.

Метеорит AJ129 был открыт 15 января 2002 года специалистами NEAT на Гавайях — проекта лаборатории реактивного движения NASA по поиску околоземных объектов. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца болид совершает за 586 земных дней или 1.6 земных года.

Видео: NASA

Александр Лукманов
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