В российскую армию вернут политруков, чтобы «направлять энергию солдат»

22:18 05 февраля 2018 7

За идеологическое воспитание военнослужащих будет отвечать новое военно-политическое управление Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В российской армии планируется воссоздать институт политруков. По словам зампреда Общественного совета при Минобороны РФ Александра Каньшина, Главное военно-политическое управление будет создано на базе действующих воспитательных структур.



«Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил — от роты до видов и родов войск и замыкаться на министерство обороны России», — цитирует Каньшина телеканал 360.



Он уверен, что в армии назрела коренная назрела необходимость коренной перестройки и значительного усиления всей структуры, которая будет отвечать за морально-идеологическую составляющую. Каньшин считает, что новым политрукам в своей деятельности придется учитывать общественно-политическую ситуацию в стране, умело направлять энергию солдат на укрепление обороноспособности страны и повышение боеготовности войск.