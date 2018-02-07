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Главные новости Курганской области
13:19  07 февраля 2018 8

Турчак отчитал курганцев за пассивную предвыборную кампанию

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Андрей Турчак обвинил курганцев в пассивностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время закрытого селекторного совещания во вторник, 6 февраля, упрекнул курганских единороссов в пассивности. Об этом «URA.RU» сообщили участники совещания из других регионов.

«Аргумент о том, что все ждут федеральных сигналов, не работает. Где инициатива? Где работа?» — передают суть претензий собеседники агентства. Некоторые даже предположили, что партию ждут кадровые перестановки.

Однако секретарь политсовета «Единой России» Евгений Кафеев заявил «URA.RU», что ситуация была рабочей. «Никто даже не упоминал Курган», — заверил Кафеев. По его словам, никаких увольнений не планируется.

Татьяна Жаткина
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