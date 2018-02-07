22:24 07 февраля 2018 12

На встречу с главой облизбиркома студентов отбирали по внешности Фото прислано читателем «URA.RU»

В одном из тюменских вузов устроили отбор студентов для встречи с главой облизбиркома Игорем Халиным. Молодежь искали через университетские чаты, причем основным критерием была красота. Об этом «URA.RU» стало известно из внутривузовской переписки во «ВКонтакте», скрин которой попал в распоряжение редакции.

«Уважаемые студенты-активисты! , — говорится в этом сообщении. — Обращаюсь к вам с важной оперативной просьбой. Не для репоста. Завтра, в среду 7 февраля, в 13:00 в ТРЦ „Гудвин“ председатель Избирательной комиссии Тюменской области Халин Игорь Николаевич в присутствии СМИ будет вручать именные приглашения на выборы президента. Мне очень нужны 10 красивых 18-летних студентов с юга Тюменской области».

По какому критерию будут определять красоту, в сообщении не уточняется Скрин из чата в социальной сети «ВКонтакте»

Горожане, оказавшиеся в торговом центре в момент мероприятия, рассказали «URA.RU», что среди десяти молодых участников мероприятия был только один юноша, а большинство девушек имели «модельную внешность». Вместе с Халиным они позировали для камер. Получить оперативный комментарий в облизбиркоме о том, зачем им были нужны привлекательные студенты, не удалось — вечером, 7 февраля, на звонки журналистов здесь не ответили.

Как стало известно от очевидцев, молодежь собрали для пиара проекта «Мой участок». Его задача в том, чтобы рассказать людям, где именно 18 марта откроются избирательные участки и ответить на все вопросы тюменцев, касающиеся выборов президента России. После того, как была открыта информационная стойка проекта, студентам вручили именные приглашения на выборы главы государства.