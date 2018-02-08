Курганский вице-губернатор пообщался с инвесторами на китайском

В Кургане с деловым визитом побывала делегация из Китая, которую возглавил президент машиностроительной компании JH Petroleum Equipment Чжан Баою. Перспективы развития завода «Буровые установки Кургана» директор регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов обсудил с гостем на китайском языке.
«БУК» работает в Кургане несколько лет — занимается ремонтом верхних приводов буровых установок для нефтегазодобывающей промышленности. Предполагается, что произведенные буровые установки в будущем будут обслуживаться на новом заводе. Как уточняют в департаменте, это позволит другим курганским предприятиям по нефтедобыче объединиться в кластер и на территории области появится полный производственный комплекс для обслуживания и ремонта тяжелой мобильной техники.
Чтобы принять решение о дальнейшем финансировании предприятия, господин Чжан Баою лично приехал посмотреть на начальный этап работы завода. Он согласился со схемой, предложенной департаментом, а вице-губернатор, в свою очередь, пообещал помощь в кадровом вопросе — сейчас на предприятии задействованы 160 человек, в будущем потребуются ещё — до тысячи.
Гость из Китая отметил, что заинтересован в скорейшем запуске производства. Общение с вице-губернатором на родном языке стало для него приятным сюрпризом. Как уточнили «URA.RU» департаменте промышленности, до назначения вице-губернатором Курганской области Александр Константинов несколько лет жил и работал в Китае.