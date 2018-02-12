США отдадут МКС в частные руки как «недвижимость на орбите»

США прекратит государственное финансирование Международной космической станции (МКС) в 2025 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA.
Инициатива исходит от администрации президента Америки. В Вашингтоне планируют передать станцию в частный сектор. По мнению властей США, МКС превратится в нечто вроде «недвижимости на орбите».
США вложили в создание и поддержание космической станции около 100 млрд долларов. Ожидается, что решение будет встречено волной критики, пишет «Газета.ру». МКС — международный космический проект, в котором, помимо США, участвуют 13 стран, включая Россию, Японию, Канаду и Великобританию.
Ранее российские космонавты сыграли в бадминтон на борту МКС. Конкуренцию им составили коллеги из Японии и США, пишет «Федеральное агентство новостей».