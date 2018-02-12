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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:24  12 февраля 2018 0

США отдадут МКС в частные руки как «недвижимость на орбите»

США, комета,метеор,сирия, белый дом, сша, вашингтон, флаг сша
Инициатива исходит от администрации президента Дональда ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

США прекратит государственное финансирование Международной космической станции (МКС) в 2025 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA.

Инициатива исходит от администрации президента Америки. В Вашингтоне планируют передать станцию в частный сектор. По мнению властей США, МКС превратится в нечто вроде «недвижимости на орбите».

США вложили в создание и поддержание космической станции около 100 млрд долларов. Ожидается, что решение будет встречено волной критики, пишет «Газета.ру». МКС — международный космический проект, в котором, помимо США, участвуют 13 стран, включая Россию, Японию, Канаду и Великобританию.

Ранее российские космонавты сыграли в бадминтон на борту МКС. Конкуренцию им составили коллеги из Японии и США, пишет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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