{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
13 февраля 2018
12 февраля 2018
07:50  15 февраля 2018 0

Саудовская Аравия планирует инвестировать во второй этап «Ямал СПГ»

Бренды ПМЭФ, новатэк
Строительство должно начаться в 2019 и завершиться к 2022 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Новатэк» ведет переговоры с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco о ее участии в проекте «Арктик СПГ-2», который станет вторым этапом «Ямал СПГ». Об интересе Саудовской Аравии к проектам «Новатэка» стало известно в октябре прошлого года.

«Наши российские коллеги предложили возможность инвестиций во второй этап „Ямал СПГ“. Это большой проект. Он станет частью газовой стратегии Aramco», — цитируют «Ведомости» министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Аль-Фалих в декабре также присутствовал на торжественной церемонии отгрузки первой партии сжиженного газа, произведенной на Ямале. Тот факт, что «Новатэк» запустил «Ямал СПГ» в срок и без увеличения стоимости, эксперты называют положительным фактором для привлечения инвесторов в проекты компании — в том числе, из Саудовской Аравии.

«Арктик СПГ-2» станет вторым заводом «Новатэка» — планируется, что он позволит производить 19,1 млн тонн сжиженного газа в год. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов, строительство должно начаться в 2019 и завершиться к 2022 году. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон отмечал, что Саудовская Аравия хотела бы участвовать во всей цепочке бизнеса СПГ — в добыче, сжижении, транспортировке и маркетинге. Участие Saudi Aramco в проекте «Арктик СПГ-2» поможет сформировать новый рынок сбыта для «Новатэка» и привлечь других инвесторов, что имеет особое значение на фоне санкций, считает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров