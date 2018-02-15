Саудовская Аравия планирует инвестировать во второй этап «Ямал СПГ»

07:50 15 февраля 2018 0

Строительство должно начаться в 2019 и завершиться к 2022 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Новатэк» ведет переговоры с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco о ее участии в проекте «Арктик СПГ-2», который станет вторым этапом «Ямал СПГ». Об интересе Саудовской Аравии к проектам «Новатэка» стало известно в октябре прошлого года.

«Наши российские коллеги предложили возможность инвестиций во второй этап „Ямал СПГ“. Это большой проект. Он станет частью газовой стратегии Aramco», — цитируют «Ведомости» министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Аль-Фалих в декабре также присутствовал на торжественной церемонии отгрузки первой партии сжиженного газа, произведенной на Ямале. Тот факт, что «Новатэк» запустил «Ямал СПГ» в срок и без увеличения стоимости, эксперты называют положительным фактором для привлечения инвесторов в проекты компании — в том числе, из Саудовской Аравии.

«Арктик СПГ-2» станет вторым заводом «Новатэка» — планируется, что он позволит производить 19,1 млн тонн сжиженного газа в год. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов, строительство должно начаться в 2019 и завершиться к 2022 году. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон отмечал, что Саудовская Аравия хотела бы участвовать во всей цепочке бизнеса СПГ — в добыче, сжижении, транспортировке и маркетинге. Участие Saudi Aramco в проекте «Арктик СПГ-2» поможет сформировать новый рынок сбыта для «Новатэка» и привлечь других инвесторов, что имеет особое значение на фоне санкций, считает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова.