Тюменцы терроризируют администрацию доносами на соседей

16:26 15 февраля 2018 3

По заявлениям горожан чиновникам пришлось провести почти 200 проверок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы в 2017 году завалили обращениями городской департамент земельных отношений и градостроительства. За прошедший год на их основании чиновники провели 197 проверок. Но только по 88 из них были выявлены реальные нарушения законодательства. Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям тюменской гордумы рассказал директор профильного департамента Дмитрий Иванов.

Ситуация возмутила депутата от ЛДПР Алексея Чиркова. «Получилось, что вы более 50% времени работали впустую! При такой активности мы уже выходим на потребительский экстремизм. Кто эти „Павлики Морозовы“, которые пишут друг на друга? Какая-то борьба за землю с подключением администрации, нужно что-то с этим делать!», — обратился Чирков к Иванову.

Чиновник пояснил, что все обращения департамент обязан отрабатывать. «Никто нам не говорит, что просто хочет наябедничать, и заранее определить, какую информацию дает гражданин, невозможно. Единственным способом решения проблемы я вижу разъяснительную работу с жителями», — отметил Дмитрий Иванов.