22:24 15 февраля 2018 11

Украина готова судиться с Россией из-за кораблей Фото: Pixabay

Киев хочет, чтобы Россия отремонтировала и вернула корабли ВМФ Украины, оставленные в Крыму. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.

«Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили», — приводит слова заместителя секретаря «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву забрать свою военную технику с полуострова и сообщил, что она находится в плачевном состоянии, так как несколько лет корабли и самолеты никто не обслуживал. Украинская сторона отказалась от предложения и вообще от всех разговоров по вопросам, которые посвящены статусу Крыма, писало «URA.RU».