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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:24  15 февраля 2018 11

Киев потребовал от России починить корабли, брошенные в Крыму. «Мы не встанем на колени, как лохи»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, военный корабль
Украина готова судиться с Россией из-за кораблейФото: Pixabay
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Крым вернулся в состав России
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Киев хочет, чтобы Россия отремонтировала и вернула корабли ВМФ Украины, оставленные в Крыму. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.

«Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили», — приводит слова заместителя секретаря «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву забрать свою военную технику с полуострова и сообщил, что она находится в плачевном состоянии, так как несколько лет корабли и самолеты никто не обслуживал. Украинская сторона отказалась от предложения и вообще от всех разговоров по вопросам, которые посвящены статусу Крыма, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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