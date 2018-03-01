20:16 01 марта 2018 0

Дело за юристами Союза биатлонистов России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

1 апреля вступает в силу поправка в кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете проведения международных соревнований в России. Любая страна, которая не одобрена WADA, не имеет права подавать заявки на проведение международных соревнований. Тем не менее Тюмень еще не потеряла надежду провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году.

Как пояснили чиновники, уже было подписано Соглашение о намерениях о проведении ЧМ по биатлону в Тюмени в 2021 году. Позже IDU решением исполкома отозвало это заявление, несмотря на то, что контракт уже подписан. В департаменте спорта Тюменской области подчеркнули, что, поскольку соглашение было подписано, можно ставить вопрос о возврате ЧМ по биатлону 2021 в Тюмень.

«Возникло множество юридических коллизий, в которых сейчас уже будут разбираться юристы, — рассказал „URA.RU“ заместитель директора департамента спорта Тюменской области Сергей Вотинов. — У нас отозвали право проведения ЧМ, но юридически этот отзыв был не обоснован. И теперь будет принято решение: либо нам вернут чемпионат мира по биатлону автоматически, либо нам придется отстаивать это право через суд, либо по новой подавать заявку».

Однако чиновник отметил, что интересы проведения чемпионата на международной арене должны теперь отстаивать представители Союза биатлонистов России. Вотинов пояснил, что весной этого года ситуация окончательно прояснится, поскольку пройдут выборы президента Союза биатлонистов. «Еще будут вестись консультации. Если дословно понимать решение WADA, то мы не можем никуда заявляться. Но официально решение об отзыве ЧМ — 2021 года не оспорено», — подчеркнул Вотинов. Получить комментарий в Союзе биатлонистов России не удалось.

Как ранее писало «URA.RU», Тюмень стоит в календарном плане на проведение Кубка мира по лыжным гонкам на 2019 год. Будет региону дано право провести кубок или нет, пока не ясно, все зависит от того, как международная федерация рассмотрит это право.