Матчи итальянского чемпионата были отменены
Защитник итальянского футбольного клуба «Фиорентина» и член сборной Давиде Астори (Davide Astori) утром 4 марта был найден мёртвым в гостиничном номере в городе Удина. Спортсмен скончался во сне. Причины выясняются.
Астори был 31 год. Он являлся капитаном «Фиорентины». В клубе заявили, что «глубоко потрясены» произошедшим, и попросили СМИ «проявить человечность в знак уважения к его семье».
Сегодня должен был состояться матч между «Фиорентиной» и «Удинезой» в 27-м туре итальянской серии А. Он был отменен вместе с другими сегодняшними матчами. Так, игра «Дженоа» — «Кальяри» была отменена за несколько минут до стартового свистка, пишет «Спорт-Экспресс».