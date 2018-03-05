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05 марта 2018
04 марта 2018
01:59  05 марта 2018 1

Эксперты назвали лучшие и худшие модели автомобилей на российском рынке

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Специалисты считают, что Lada Vesta — выгодная покупкаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Специалисты в области авторынка обнародовали самых лучших и худших марок автомобилей. Самыми популярными у россиян сейчас считаются такие марки автомобилей Renault, Lada, Nissan, Hyundai и Kia.

Эксперты не советуют покупать автомобиль Lada Priora, так как он уже считается устаревшим. Лучше приобрести более современную модель — Largus, Vesta, Granta или Kalina. Негативных отзывов удостоились такие модели Renault, как Kaptur и Koleos: на них лучше вообще не обращать внимания. При этом более бюджетные Duster и Logan, естественно, последних версий, по прежнему являются достойным выбором, передает Nation News.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют приобретать модели Nissan Terrano и Almera третьего поколения. А вот автомобили Kia и Hyundai можно считать надежными, что подтверждают их объемы продаж в России. Автоэксперты категорически не советуют покупать Hyundai Veloster, Hyundai i40 и устаревший Kia Мohave первой генерации.

Александр Черноскутов
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