Эксперты назвали лучшие и худшие модели автомобилей на российском рынке

01:59 05 марта 2018 1

Специалисты считают, что Lada Vesta — выгодная покупка Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Специалисты в области авторынка обнародовали самых лучших и худших марок автомобилей. Самыми популярными у россиян сейчас считаются такие марки автомобилей Renault, Lada, Nissan, Hyundai и Kia.

Эксперты не советуют покупать автомобиль Lada Priora, так как он уже считается устаревшим. Лучше приобрести более современную модель — Largus, Vesta, Granta или Kalina. Негативных отзывов удостоились такие модели Renault, как Kaptur и Koleos: на них лучше вообще не обращать внимания. При этом более бюджетные Duster и Logan, естественно, последних версий, по прежнему являются достойным выбором, передает Nation News.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют приобретать модели Nissan Terrano и Almera третьего поколения. А вот автомобили Kia и Hyundai можно считать надежными, что подтверждают их объемы продаж в России. Автоэксперты категорически не советуют покупать Hyundai Veloster, Hyundai i40 и устаревший Kia Мohave первой генерации.