Обманчивый Mir: как аферисты крадут деньги через платежную систему

МВД: мошенники стали обманывать россиян с помощью Mir Pay
Мошенники похитили с помощью «обратного NFC» уже более 120 млрд рублей
Мошенники начали использовать поддельные приложения, имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay, чтобы переводить деньги жертв со счетов на свои карты, сообщают в МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники предлагают пользователям установить новое приложение якобы для переустановки банковского сервиса, а затем получают возможность управлять переводами через бесконтактную оплату.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — рассказали в МВД РФ агентству ТАСС. Эту технологию называют «обратный NFC», она позволяет перевести деньги злоумышленникам во время использования банкомата с помощью поддельного банковского приложения.

С помощью этой практики мошенники уже похитили более 120 млрд рублей. Ранее сообщалось о введении нового пакета мер против мошенников. Пакет включает как новые возможности самозапретов для граждан, так и новые меры уголовной и административной ответственности для киберпреступников.

