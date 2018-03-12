Губернатор Куйвашев откроет шоу, на которое ждали президента

16:31 12 марта 2018 0

Президент приехал раньше, а шоу все равно должно состояться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последнюю неделю перед выборами президента России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет в регионе. Рабочий график открыла поездка в необъяснимо полюбившуюся главе региона Кушву, из которой официальная делегация отправилась в Реж.

Вторник, 13 марта, будет целиком состоять из встреч и совещаний: утренняя планерка продолжится разговором с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и обсуждением проблем малого и среднего бизнеса. Завершится рабочий день собеседованием с кандидатами в директора «Шарташского лесопарка»: предпринимателем Артуром Зиганшиным и главой свердловского отделения «Деловой России» Леонидом Гункевичем.

Среда и четверг, 14 и15 марта, будут посвящены глобальным вопросам: общению с представителями Союза оборонных предприятий, заседанию оргкомитета ЧМ-2018, встречей с министрами на традиционном «правительственном часе», совещанию по обманутым дольщикам и открытию ледовой арены на Уралмаше.

В субботу губернатор может поучаствовать в открытии международного турнира по дзюдо. Именно в эту дату ранее свердловские чиновники и бизнесмены ожидали приезда президента