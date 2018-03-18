Явка на президентских выборах в Челябинской области может побить исторический рекорд

В Челябинской области на выборах президента России по данным на 12 часов проголосовало уже 26,52% избирателей. Этот показатель выше, чем во время последней кампании, сообщил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас.
Роскомнадзор запрещает публиковать прогнозы по итоговой явке на президентских выборах. Но каждый наш читатель может сделать это самостоятельно. Для этого можно вспомнить, что во время последней президентской кампании в 2012 году к полудню проголосовало 19,97% челябинцев. А всего по итогам выборов на участки пришло 62,7% избирателей. То есть в полдень проголосовало в 3,13 раза меньше южноуральцев, чем всего.
Если предположить, что тенденция сохранится, то и нынешнюю полуденную явку можно умножить на коэффициент 3,13. Это позволит читателям самим спрогнозировать итоговую явку на президентских выборах.
В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин(самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).