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Главные новости Челябинской области
06:00  18 марта 2018 0

В Челябинской области на выборы президента России придут не в восемь, в шесть утра

Открытие чемпионато России по фигурному катанию. Челябинск, флаги
Право избрать президента страны есть у 2,69 млн жителей Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В 6 и 7 утра 18 марта открывается 110 избирательных участков Челябинской области по выборам президента России. Как сообщил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас, участки открываются раньше установленного времени — 8.00 — по заявке предприятий, из-за особенностей производственного цикла. В 8 часов утра начнут работу остальные участки.

Всего в Челябинской области откроется 2 305 участков. Из них 20 временных — 15 в больницах, 4 — в СИЗО и один — на железнодорожном вокзале. В регионе на 1 января 2018 года зарегистрировано 2 млн 692 тыс. избирателей. 38 тыс. человек воспользовались сайтом госуслуг для голосования не по месту постоянного жительства. 87 тыс. избирателей оформили это через МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Все участки взяты под охрану, задействованы 8 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 700 сотрудников Росгвардии. Предусмотрены и форс-мажоры, к примеру, если поступит сообщение о минировании. Подготовлено 718 резервных участков, из них 515 зданий и 203 автобуса.

На выборах будет задействована 1 тыс. 301 камера — 1 тыс. 250 в участковых комиссиях и 51 в территориальных. Уже прибыли наблюдатели от СНГ из Казахстана и ОБСЕ. Также о работе своих наблюдателей заявили все восемь кандидатов в президенты.

Избирательные участки прекратят прием граждан в 20.00. Ожидается, что к 2 часам ночи в Челябинской области будут подведены предварительные итоги голосования.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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