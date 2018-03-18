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Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
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Главные новости Свердловской области
06:00  18 марта 2018 0

Свердловская область присоединилась к выборам президента России

ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, коиб, выборы, голосование, флаг россии, прием бюллютеней
КОИБы на выборах будут использоваться на каждом четвертом участкеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Свердловской области стартовали выборы президента РФ. Как сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме, в 6 часов утра открылись первые пять избирательных участков, на которых голосуют работники предприятий с непрерывным производством. Четыре из них расположены в Качканаре, один — в Первоуральске.

В 8 часов утра откроется 2536 остальных участков. 697 из них будут оснащены автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами).

В общей сложности участковые комиссии получили 3 миллиона 390 тысяч бюллетеней. В том числе, 1 миллион 400 тысяч бюллетеней изготовлены на более плотной бумаге для использования в КОИБах. На каждый бюллетень нанесена фоновая защитная сетка. Системы видеонаблюдения установлены в помещениях 1531 участковой комиссии и в 80 территориальных избиркомах. С их помощью все желающие смогут следить за ходом голосования в Интернете. Участки закроются в 20 часов. На большинстве из них результаты голосования будут подсчитаны уже к полуночи.

Константин Джултаев
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