Свердловская область присоединилась к выборам президента России

В Свердловской области стартовали выборы президента РФ. Как сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме, в 6 часов утра открылись первые пять избирательных участков, на которых голосуют работники предприятий с непрерывным производством. Четыре из них расположены в Качканаре, один — в Первоуральске.
В 8 часов утра откроется 2536 остальных участков. 697 из них будут оснащены автоматическими комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами).
В общей сложности участковые комиссии получили 3 миллиона 390 тысяч бюллетеней. В том числе, 1 миллион 400 тысяч бюллетеней изготовлены на более плотной бумаге для использования в КОИБах. На каждый бюллетень нанесена фоновая защитная сетка. Системы видеонаблюдения установлены в помещениях 1531 участковой комиссии и в 80 территориальных избиркомах. С их помощью все желающие смогут следить за ходом голосования в Интернете. Участки закроются в 20 часов. На большинстве из них результаты голосования будут подсчитаны уже к полуночи.