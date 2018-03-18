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Главные новости Югры
06:00  18 марта 2018 0

По просьбе «ЛУКойла» и «СНГ» выборы президента России в Югре начались раньше

III съезд движения
Традиционно первыми в Югре голосуют нефтяникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на выборах президента России открылись первые избирательные участки. Проголосовать могут жители Сургута, Мегиона, Лангепаса, Урая, Когалыма и Покачей. С 6 часов началось голосование в городах, где работают нефтяники. Это решение было принято избиркомом после обращения руководства нефтегазовых компаний «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз»

Основная часть участков — всего их в ХМАО 710 — будут открыты в 8 утра.

Еще до 18 марта в Югре проголосовало на досрочных выборах более 20 тысяч избирателей — это аборигены и нефтяники, работающие на месторождениях. Как ранее сообщало «URA.RU», члены избирательных участковых комиссий летали к ним на вертолетах и добирались на буранах.

Всего в регионе проголосовать могут более 1,1 млн человек. Известно, что 50 тысяч югорчан воспользовались «Мобильным избирателем», и будут голосовать не на своих участках — среди них, например, начальник окружной полиции Василий Романица.

В воскресенье, 18 марта в России выбирают президента. Избиратели голосуют за одного из восьми кандидатов: Владимир Путин (самовыдвижение), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Избирательные участки закроются в 20.00. К полуночи ожидается подведение предварительных итогов на территории округа.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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