На Урале явка на президентские выборы бьет рекорды

Центризбирком России опубликовал первые данные по явке на выборы президента России по уральским регионам. На 10.00 в лидерах Тюменская область. Пермский край показывает самую низкую явку.
По данным ЦИК РФ, к 10.00 в Пермском крае проголосовали 7,57% избирателей. В Челябинской области свой гражданский долг выполнили 9,98% жителей, на Среднем Урале проголосовали 10,16% избирателей. Жители Югры показывают высокую явку — 17,8%. В Тюменской области проголосовали 18,88% избирателей. Явка по Ямалу составляет 24,15%.
Для сравнения: на выборах президента России 2012 года к 10 утра явка на Среднем Урале составляла 4,8%. На Южном Урале — 5,55%. Явка в Курганской области составила 7,87%, в Тюменской области —13,37%, Ханты-Мансийском автономном округе свой голос отдали 8.68%. Избирательные участки Пермского края посетили 4,07% избирателей. В Ямало-Ненецком автономном округе свой гражданский долг шесть лет назад на это же время исполнили 19,94% жителей.