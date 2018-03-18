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18 марта 2018
Главные новости 
10:54  18 марта 2018 0

На Урале явка на президентские выборы бьет рекорды

Закрытие участка 118 Курган, выборы 2015, бюллетени в урне
В Пермском крае проголосовали меньше всех по УрФОФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центризбирком России опубликовал первые данные по явке на выборы президента России по уральским регионам. На 10.00 в лидерах Тюменская область. Пермский край показывает самую низкую явку.

По данным ЦИК РФ, к 10.00 в Пермском крае проголосовали 7,57% избирателей. В Челябинской области свой гражданский долг выполнили 9,98% жителей, на Среднем Урале проголосовали 10,16% избирателей. Жители Югры показывают высокую явку — 17,8%. В Тюменской области проголосовали 18,88% избирателей. Явка по Ямалу составляет 24,15%.

Для сравнения: на выборах президента России 2012 года к 10 утра явка на Среднем Урале составляла 4,8%. На Южном Урале — 5,55%. Явка в Курганской области составила 7,87%, в Тюменской области —13,37%, Ханты-Мансийском автономном округе свой голос отдали 8.68%. Избирательные участки Пермского края посетили 4,07% избирателей. В Ямало-Ненецком автономном округе свой гражданский долг шесть лет назад на это же время исполнили 19,94% жителей.

Иван Шестак
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