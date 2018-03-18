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18 марта 2018
16:05  18 марта 2018 0

Явка на выборы в трех уральских регионах перевалила за 50%. Данные на 15.00

ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, выборы 2018, полицейский, голосование, избирательный участок, бюллетень, выборы президента, урна для голосования
На Ямале проголосовали две трети жителей регионаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Лидером по явке на выборах президента России к 15.00 среди уральских регионов стал Ямал. Самые низкие показали оказались в Пермском крае. Однако в этом регионе наблюдается рост явки более 10% в сравнении с предыдущими президентскими выборами в 2012 году.

По данным Центризбиркома России, избирательные участки Свердловской области к 15.00 посетили 46,68% жителей региона. В Челябинской области свой гражданский долг исполнили 49,32% избирателей. В Курганской области к этому времени проголосовало 48,39%, в Тюменской — 61,27%. Жители Югры показали явку в 54,17%. На Ямале свой голос за кандидата в президенты отдали 69,93% избирателей. В Пермском крае явка составила 46,71%.

Для сравнения: на прошлых выборах президента в 2012 году к 15.00 в Свердловской области проголосовали 39,94% жителей. На Южном Урале — 43,06%, в Курганской области — 48,88%, в Тюменской области — 60,01%. В Ханты-Мансийском автономном округе — 45,10% жителей региона, на Ямале — 68,04% жителей округа. В Пермском крае — 36,63% избирателей.

В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин(самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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