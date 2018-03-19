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19 марта 2018
Главные новости Москвы
15:45  19 марта 2018 0

Песков отказался советовать Грудинину, брить ли усы после спора с Дудем

Песков сбрил усы в 2014 году после спора с дочерьюФото: Сергей Гунеев, РИА «Новости»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина с журналистом Юрием Дудем. Незадолго до президентских выборов они договорились: если кандидат от КПРФ наберет менее 15% голосов, то сбреет свои усы.

Песков сказал, что не может что-либо советовать Грудинину, хотя сам несколько лет назад был в такой же ситуации. «Я не думаю, что имею на это право. Это может потребовать только тот, кому он обещал», — цитирует пресс-секретаря RT. При этом Песков добавил, что в свое время ему было легко выполнить обещанное, передает «Федеральное агентство новостей».

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Напомним, в 2014 году Дмитрий Песков поспорил с дочерью Елизаветой, что если она успешно сдаст ЕГЭ, то он сбреет усы, писало «URA.RU». После этого он действительно показался на публике без них.

В случае с Грудининым пользователи Сети также следят за развитием спора. Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, у кандидата от КПРФ на выборах президента 11,80% голосов. Лидером стал самовыдвиженец Владимир Путин — за него проголосовало 76,65% избирателей. Сам же Грудинин после публикации предварительных результатов голосования заявил, что выборы прошли нечестно.

Ксения Томашова
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