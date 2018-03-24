Рамзан Кадыров прокомментировал в своем telegram-канале возможный отзыв двадцатью европейскими странами своих дипломатов из Москвы. Он указал, что публикации ряда СМИ на тему возвращения дипломатов могут не соответствовать действительности.
Кадыров считает возможный отзыв дипломатов «недружественным жестом», который, тем не менее, не стоит драматизировать. Россию, по мнению Кадырова, выставляют виновной без всяких доказательств: «Из Лондона и других западных столиц звучат заявления, что мы виноваты потому, что они этого хотят», — сказано в заявлении главы Чечни.
При этом политик подчеркнул, что Москва не подчиняется ничьей воле. «Россия не Суэцкий канал. Её невозможно по чьей-то прихоти закрывать и открывать. Те, кого сегодня отзовут, завтра с повинной вернутся с просьбой пустить в белокаменную. Без России нет ни Европы, ни Азии!», — считает Кадыров. По словам чеченского лидера, что наша страна сегодня переживает не самый легкий период, однако единство и сплоченность помогут преодолеть недружественные шаги Запада.
Как ранее сообщало «URA.RU», двадцать стран Евросоюза могут стран выслать российских дипломатов. Причиной таких мер являются обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет RT.