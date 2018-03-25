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25 марта 2018
24 марта 2018
08:52  25 марта 2018 0

Зарплата работников культуры в России выросла в три раза

Презентация отреставрированного здания библиотеки им. Белинского. Екатеринбург, библиотека белинского
Региональные работники культуры увеличили доходы в 2,4 разаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2011 года зарплата работников федеральных учреждений культуры в России выросла в три раза. Об этом сообщило Минкультуры.

В прошлом году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали 60 тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что доход региональных работников культуры вырос в 2,4 раза (37,82 тыс. руб.), а муниципальных — в 2,6 раз (25,33). При этом общая численность работников этой сферы сократилась с 630 тысяч до полумиллиона, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Сегодня, 25 марта, в России отмечается День работника культуры. Он был установлен указом президента страны Владимира Путина в 2007 году, напоминает «Эхо Москвы». Ранее сообщалось, что зарплата россиян по итогам 2017 года в среднем увеличилась на 7%. Об этом свидетельствует итоговый доклад Министерства труда, пишет «Русская планета».

Семен Гринберг
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